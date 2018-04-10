Макрон рассказал о возможном военном ответе на химатаку в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о возможном военном ответе на предполагаемую химатаку в Сирии будет оглашено в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжим обмен технической и стратегической информацией с нашими партнерами, в частности, Великобританией и США. И в ближайшие дни мы объявим о нашем решении», — сказал Макрон.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и Макрон заявили о необходимости отреагировать на предполагаемую химатаку в Сирии.

При этом российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.