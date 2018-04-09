Пентагон ответил на обвинения в причастности к авиаудару по Сирии

Пентагон заявил, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

«В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще», — говорится в заявлении.

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Ранее СМИ сообщили, что официальные источники в правительстве США отрицают причастность страны к ракетному удару по сирийской авиабазе Тийфор (Т-4) в провинции Хомс.

Также стало известно о погибших при ракетном ударе по авиабазе Сирии.

9 апреля СМИ сообщили, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами.