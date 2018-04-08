В МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте

Сообщения западных СМИ о газовой атаке в сирийском городе Дума являются «лживой провокацией», которая призвана «выгородить террористов», сообщается в заявлении на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что при газовой атаке в Восточной Гуте погибли как минимум 70 человек.

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«О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — заявили в ведомстве.

По мнению составителей заявления, сообщения о газовой атаке со стороны правительственных войск Сирии — это «сфабрикованная информация» и «вброс», цель которых помешать миротворческой операции в регионе.

Также в МИДе подчеркнули, что военное вмешательство третьих стран в конфликт в Сирии недопустимо.

Ранее сообщалось, что Лондон призвал к срочному расследованию химатак в Сирии. С требованием помочь в расследовании предполагаемых химатак также выступили в США. Россия опровергла сообщения о газовой атаке в Сирии.