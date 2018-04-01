Нетаньяху попросил Турцию не читать мораль Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что в Турции отмечают 1 апреля из-за заявления Анкары о том, что израильская армия применила несоразмерную силу против палестинских демонстрантов, передает РИА «Новости».

Ранее Турция подвергла критике действия израильских военных, которые 30 марта начали стрельбу по участникам беспорядков на границе сектора Газа. Сообщается, что в результате этих действий погибли 15 человек, еще 1.5 тыс. получили ранения.

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«Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население», — говорится в заявлении Нетаньяху.

Также он добавил, что, вероятно, «в Анкаре справляют 1 апреля».

Ранее источник сообщал, что Совет безопасности ООН не принял проект заявления по ситуации в секторе Газа.