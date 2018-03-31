МИД осудил военные столкновения в секторе Газа

Министерство иностранных дел России считает, что обострение ситуации в секторе Газа требует вмешательства мирового сообщества для поиска эффективного палестино-израильского урегулирования, говорится в заявлении ведомства.

«Резкое обострение обстановки на границе Израиля и сектора Газа вновь подтверждает необходимость срочной активизации усилий мирового сообщества по возобновлению поиска справедливого палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе. Только в таком случае могут быть реализованы законные национальные устремления палестинцев и обеспечена надежная безопасность Израиля», — заявили в МИДе.

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Также в ведомстве выразили соболезнования семьям погибших палестинцев.

Ранее сообщалось, что авиация Израиля нанесла удар по сектору Газа.