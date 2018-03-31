WSJ: Трамп решил заморозить выделенные на Сирию $200 млн

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение приостановить выделение $200 млн на восстановление Сирии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По данным источников, решение было принято после того, как Трамп узнал из СМИ об обязательствах Вашингтона по выплате дополнительных $200 млн на восстановление Сирии.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.