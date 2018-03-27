Кабмин не поддержал законопроект о ЧВК

Александр Рюмин/ТАСС

Правительство России прислало в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект, легализующий деятельность частных военных компаний. Об этом сообщает mk.ru.

Согласно заключению кабмина, положения законопроекта, определяющие деятельность ЧВК, противоречат части 5 статьи 13 Конституции России о запрете общественных объединений, направленных на создание вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут закон о легализации работы частных военных компаний.