Кабмин не поддержал законопроект о ЧВК
Правительство России прислало в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект, легализующий деятельность частных военных компаний. Об этом сообщает mk.ru.
Согласно заключению кабмина, положения законопроекта, определяющие деятельность ЧВК, противоречат части 5 статьи 13 Конституции России о запрете общественных объединений, направленных на создание вооруженных формирований.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут закон о легализации работы частных военных компаний.