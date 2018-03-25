Не менее 8 полицейских погибли в засаде ИГ в Ираке

Не менее 8 полицейских погибли в засаде боевиков террористической организации «Исламское государство» в Ираке, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы провинции Дияла.

По данным агентства, конвой полицейских попал в засаду на автомагистрали, которая соединяет города Багдад и Киркук. Сообщается, что полицейских отвезли к холму и расстреляли.

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В данный момент в район инцидента отправлены дополнительные силы полиции и подразделения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Ранее сообщалось, что 16 турецких женщин, связанных с ИГ, приговорили к смертной казни в Ираке.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.