Китай встревожили военные учения США

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что китайская сторона призывает Соединенные Штаты прекратить провокационные действия в связи с заходом эсминца ВМС США USS Mustin в акваторию близ спорных островов в Южно-Китайском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИДа.

«Китайская сторона решительно призывает США немедленно прекратить провокационные операции, которые нарушают суверенитет Китая и несут угрозу нашей безопасности», — говорится в заявлении.

Реклама

Дипломат отметила, что Китай призывает США проявить уважение к усилиям региональных государств по поддержанию стабильной ситуации в Южно-Китайском море.

«В настоящее время ситуация в Южно-Китайском море продолжает улучшаться, это происходит благодаря усилиям Китая и стран АСЕАН. В таких условиях США, которые намеренно создают проблемы и напряженность в Южно-Китайском море, подрывают мир и стабильность в этом районе, это идет вразрез с желаниями стран региона, которые надеются на стабильность, сотрудничество и развитие», — подчеркнула Хуа Чуньин.

Ранее сообщалось, что в Китае приготовились к торговой войне с США.