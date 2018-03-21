Минобороны: Британия с 70-х годов реализует программу создания нового химоружия

Великобритания являлась и является одним из государств, реализующих с 1970-х годов программу создания нового химоружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов на брифинге, сообщает РИА «Новости».

«Хотелось бы отметить, что начиная с 70-ых годов в Западной Европе проводились программы по разработке отравляющих веществ нового поколения, и Великобритания являлась и является одним из государств, осуществляющих реализацию данной программы и имеет колоссальный опыт и знания в разработке подобных веществ», — заявил Кириллов, говоря о ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Ранее в МИД России заявили, что в деле Скрипаля Лондон сам себя загнал в тупик.

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