Израиль заявил, что в 2007 году разбомбил ядерный реактор в Сирии

Израиль рассекретил информацию о том, что в 2007 году его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, который находился на завершающих стадиях строительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армии.

«В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», — говорится в сообщении.

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Они обнародовали видеозапись, на которой запечатлен момент поражения цели — массивного здания квадратной формы, а также фотографии, на которых видно, что постройка, расположенная в пустынной местности, обращена в руины ударом с воздуха. На других снимках — летчики, принимавшие участие в операции, и их боевые машины — истребители F-15 и F-16.

«Военная разведка сочла, что ядерный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям (со стороны сирийцев — ред.), было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке», — заявили военные.

В армии Израиля добавили, что «можно только догадываться, какой вред ядерные объекты могли бы нанести, если бы попали к ИГ.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.