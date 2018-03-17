Захарова назвала вероятные источники происхождения «Новичка»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа «Новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, передает РИА «Новости».

«Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца. Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок» … эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос», — заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».