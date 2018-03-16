Лавров: Россия надеется, что США перестанут выгораживать террористов в Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Астане выразил надежду, что коалиция во главе с США будет последовательно бороться с террористическими организациями, передает РИА «Новости».

«Надеюсь, что и международная коалиция, которую возглавляют США, все-таки осознают необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями, включая «Джебхат ан-Нусру» (деятельность организации запрещена в России — «Газета.Ru»), как бы она не мимикрировала», — сказал Лавров.

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Он подчеркнул, что странам необходимо «размежевать правильную, конструктивную вооруженную оппозицию от террористов».

Ранее сообщалось, что стала известна дата нового раунда переговоров по Сирии в Астане.