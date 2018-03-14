В Госдуме прокомментировали слова Трампа о космических войсках США

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал слова американского президента Дональда Трампа о возможности создания в США космических войск новым шагом к агрессии, сообщает RT.

«Слова Трампа можно оценить как новый шаг к вопросам агрессивного характера, причем по отношению не только к нашей стране, но и к другим государствам. Освоение космоса в части военной составляющей, так называемыми космическими войсками, конечно, не приведет ни к чему хорошему и еще раз говорит о милитаристской позиции деятельности администрации президента»», — сказал Швыткин.

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По его словам, российская сторона должна учитывать подобные заявления, чтобы не допустить эскалации напряженности в отношении России и ее союзников. Швыткин также заметил, что заявление Трампа кажется попыткой ответного шага на презентацию Владимира Путина. Так он хочет показать, что Америка идет в пользу со временем.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин сравнил заявления американской стороны о возможности размещения оружия в космосе с открытием ящика Пандоры.