Трамп рассказал о космических войсках США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных штатах могут появиться космические войска. Об этом Трамп рассказал во время выступления в Калифорнии, видео опубликовано на странице Белого дома в фейсбуке.

«Моя новая национальная стратегия признает, что космос — это сфера военного противостояния, так же как и земля, воздух и вода. Может, у нас даже появятся космические войска. У нас есть воздушные силы, будут и космические», — сказал Трамп.

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Также президент США заявил, что не воспринимал эту идею всерьез, но со временем понял, что в ней есть смысл.

«Может, нам стоит это сделать», — резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет увеличить военные расходы США на 13%.