Боевики обстреляли гуманитарный коридор в Восточной Гуте, погибли пятеро

Боевики открыли огонь по гуманитарному коридору в сирийской Восточной Гуте, в результате погибли пять человек. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, передает РИА «Новости».

По его словам, 12 марта удалось вывести через коридор 76 человек, включая 49 детей.

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Евтушенко рассказал, что местные жители устроили митинг против боевиков, после чего направились к гуманитарному коридору. Когда они попытались выйти через него, боевики открыли огонь.

«В результате, по имеющейся информации, погибло пять человек. Пункт прохода остается заблокированным», — добавил Евтушенко.

Ранее сообщалось, что сирийские войска освободили удерживаемых боевиками мирных граждан в Восточной Гуте.