Американский генерал назвал год, когда Россия станет сильнее США в Европе

Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что американский контингент в Европе могут лишиться военного превосходства над Россией к 2025 году. Об этом он рассказал изданию Defense One.

«Учитывая, с какой скоростью происходит модернизация (русской армии — «Газета.Ru»)... мы также должны продолжать модернизацию наших войск, чтобы мы смогли сохранить доминирующее положение в регионах, в которых оно у нас есть. Если мы не справимся, то, думаю, они к 2025 году оспорят наше превосходство практически во всех аспектах», — сказал Скапаротти.

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Также генерал отметил успехи России в контролировании морских путей в Арктике. Он считает, что Москва сможет взять под контроль Северный морской путь за два-три года в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что главком Сухопутных войск рассказал о превосходстве ПВО России.