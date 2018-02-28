СМИ: как минимум 24 мирных жителя погибли при ударе коалиции США в Сирии

Не менее 24 человек погибли во время авивудара коалиции США по восточному пригороду сирийского Дейр-эз-Зора, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на гражданские источники.

По сообщению агентства, самолеты коалиции нанесли несколько ударов по району Дхахрет аль-Аллуни. Источники заявляют о гибели как минимум 24 мирных жителей. Также есть сведения о большом количестве раненых, точное число не называется.

Ранее в Госдепе США заявили, что Россия не поддерживает прекращение огня в Сирии. Также стало известно, что первая гуманитарная пауза, которая должна вступить в силу 27 февраля, была сорвана боевиками.