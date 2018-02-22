Источники подтвердили переброску двух Су-57 в Сирию

Информированные источники подтвердили переброску в Сирию двух истребителей пятого поколения Су-57, передает «Интерфакс».

«Они действительно там», — сказал один из них, отвечая на вопрос о перебазировании самолетов на авиабазу в Хмеймим.

Они не смогли назвать цель переброски истребителей, однако обратили внимание на то, что данный самолет проходит испытания, в том числе, предположили источники, и испытания вооружения.

Ранее сообщалось, что в Кремле переадресовали вопрос об истребителях Су-57 в Сирии.