В Пентагоне ответили на предложение России по приграничным полетам

Пентагон в ответ на предложение России договориться о правилах приграничных полетов заявил, что пилоты ВВС США выполняют существующие правила и ждут того же от российских пилотов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами. Мы ожидаем безопасного и профессионального поведения всех сторон, включая Россию, в водном и воздушном международном пространстве», — говорится в сообщении.

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Ранее в ведомстве заявили, что американские самолеты продолжат полеты над Черным морем.

В МИД России предложили США сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать проблему разрешенных дистанций сближения самолетов.