В ООН заявили о гибели мирных жителей при обстреле Африна
В результате обстрелов в районе Африна есть жертвы среди мирных жителей, передает РИА «Новости» заявление представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
«В последние дни в результате обстрелов погибли мирные жители», — сказал он на брифинге.
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По его словам, наиболее мощные обстрелы ведутся в приграничных с Турцией городах.
«По оценкам наших коллеги из гуманитарной миссии, 5 тысяч человек нашли убежище в ближайших деревнях. Еще около 1 тысячи отправились в Алеппо», — добавил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь», закончится «за очень короткое время».