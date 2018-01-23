В ООН заявили о гибели мирных жителей при обстреле Африна

В результате обстрелов в районе Африна есть жертвы среди мирных жителей, передает РИА «Новости» заявление представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

«В последние дни в результате обстрелов погибли мирные жители», — сказал он на брифинге.

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По его словам, наиболее мощные обстрелы ведутся в приграничных с Турцией городах.

«По оценкам наших коллеги из гуманитарной миссии, 5 тысяч человек нашли убежище в ближайших деревнях. Еще около 1 тысячи отправились в Алеппо», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь», закончится «за очень короткое время».