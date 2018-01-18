Лавров: Москва выступает за продление моратория на любые ядерные взрывы

Россия выступает за продление моратория на любые ядерные взрывы, передает РИА «Новости».

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН, посвященном вопросам нераспространения.

Кроме того, он добавил, что провал совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы по вине одного из членов «шестерки» станет тревожным сигналом, в том числе в контексте решения проблемы КНДР.

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«В числе первостепенных конкретных шагов для сохранения на текущем этапе режима ядерного нераспространения — объединение усилий в интересах обеспечения устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Совет Безопасности ООН поддержал СВПД, единогласно приняв соответствующую резолюцию 2231, и значит, несет ответственность за ее выполнение», — сказал Лавров.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную сделку и ситуацию в Сирии.