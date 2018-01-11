Путин об атаке дронов в Хмеймиме: провокаторы были, мы их знаем

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств прокомментировал атаку беспилотников на российскую базу в Хмеймиме, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Комментируя саму атаку Путин отметил, что «ничего в этом хорошего нет».

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При этом, по его словам, прямо перед встречей с руководителями СМИ он провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

«Это попытка разрушить отношения с Турией и Ираном. Это провокация», — заявил Путин.

При этом по его словам, «там провокаторы были, но не турки, и мы знаем их».

Президент отметил, что «сами нападения хорошо подготовлены».

«Это летательные аппараты закамуфлированные под кустарное производство. Там есть элементы высокотехнологического характера. Это касается систем радиолоказации. Это касается систем сброса боеприпасов высокоточным образом», — отметил Путин.

Ранее в Генштабе сообщили, что боевики не могли получить координаты для атаки российских баз в Сирии из интернета.