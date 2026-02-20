Размер шрифта
Армия

В Иране потерпел крушение военный самолет

Самолет, принадлежащий армии Ирана, потерпел крушение в Хамадане
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолет, принадлежащий армии Ирана, потерпел крушение в Хамадане. Об этом сообщает газета TABNAK.

По данным издания, самолет ВВС потерпел крушение во время ночного тренировочного полета в провинции Хамедан. Один из пилотов не выжил, другой остался жив.

«В четверг вечером в районе Нобаран потерпел крушение тренировочный самолет, и на место происшествия были немедленно направлены спасательные силы. Детали инцидента расследуются», — говорится в статье.

Телеканал CBS News в ночь на 19 февраля сообщил о готовности американских военных нанести удар по Ирану уже в ближайшие дни. Однако, как отмечается, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, который пока не дал своего согласия. По информации журналистов, в Белом доме продолжаются активные и непрерывные консультации по данному вопросу. По данным собеседников телеканала, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения.

Ранее Трамп дал Ирану срок для достижения сделки с США.
 
