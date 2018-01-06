Небензя обвинил США в продолжении попыток сорвать ядерную сделку с Ираном

Причиной созыва Совета Безопасности ООН американской стороной является попытка подорвать достигнутое с Ираном соглашение о ядерной программе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».

«Истинная подоплека причины созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — сказал Небензя.

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Он назвал очевидным тот факт, что тема событий в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности.

Ранее Небензя предположил наличие у США аллергии на Иран.