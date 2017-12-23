В Донбассе вступило в силу «новогоднее перемирие»

В Донбассе вступили в силу договоренности о прекращении огня к новогодним праздникам, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это шестая в 2017 году попытка сторон конфликта прекратить обстрелы.

Очередное перемирие в Донбассе к новогодним и рождественским праздникам было согласовано контактной группой по урегулированию ситуации на Украине на встрече в Минске.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обмен пленными в Донбассе.