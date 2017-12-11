WP: США встревожены скорым появлением биологического оружия у КНДР

Американская разведка еще в 2006 году предупредила конгресс США, что Пхеньян ведет секретную разработку биологического оружия. В настоящий момент эта программа продолжает набирать обороты, пишет The Washington Post со ссылкой на экспертов и источники в разведывательных кругах.

Десять лет назад эксперты отмечали, что Северной Корее не хватает технических навыков для создания полноценного оружия. Однако к настоящему моменту ситуация изменилась. КНДР «неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для продвинутой программы биооружия», пишет WP.

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Помимо этого, как отмечается, власти КНДР отправляют ученых за границу для изучения микробиологии.

Такое развитие событий напугало американских аналитиков, которые считают, что Северная Корея при желании сможет наладить производство биологических патогенов в промышленных масштабах.

«Если это начнется завтра, мы можем не заметить. Только если нам не повезет и наш информатор не окажется в нужном месте», — сказал изданию анонимный чиновник.

Ранее в Пентагоне заявили, что в случае военных действий Пхеньян может применить химическое и биологическое оружие.