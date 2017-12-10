В Совфеде назвали заявление Ирака о победе над ИГ «ответкой» США
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что заявление Ирака о победе над «Исламским государством» похоже на ответ США правительственным войскам Сирии, успешно борющимся с террористами при поддержке ВКС России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Все это смахивает на «ответку» американцев, не блещущих результативностью своих антитеррористических усилий в Ираке, на реальный результат антитеррористической операции ВКС России в Сирии», — сказал Косачев.
Он отметил, что пока ИГ не разгромлено полностью, угроза для всех государств региона сохраняется.
Ранее в Госдепе США заявили, что победа Ирака над ИГ не означает конец борьбы.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.