В Совфеде назвали заявление Ирака о победе над ИГ «ответкой» США

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что заявление Ирака о победе над «Исламским государством» похоже на ответ США правительственным войскам Сирии, успешно борющимся с террористами при поддержке ВКС России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все это смахивает на «ответку» американцев, не блещущих результативностью своих антитеррористических усилий в Ираке, на реальный результат антитеррористической операции ВКС России в Сирии», — сказал Косачев.

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Он отметил, что пока ИГ не разгромлено полностью, угроза для всех государств региона сохраняется.

Ранее в Госдепе США заявили, что победа Ирака над ИГ не означает конец борьбы.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.