В КНДР назвали США «ядерным демоном» и предупредили о возможности войны

В КНДР назвали предстоящие военные учения США и Южной Кореи «Бдительный ас» (Vigilant ACE) провокацией, которая может привести к войне. Об этом говорится в заявлении МИД страны, опубликованном в газете «Нодон Синмун» — печатном органе ЦК Трудовой Партии Северной Кореи.

Отмечается, что проведение учений, а также размещение неподалеку от острова авианосцев США с баллистическими ракетами показывает, кто является «настоящим фанатиком ядерной войны, ядерным демоном, который разрушает мир во всем мире и на Корейском полуострове».

Реклама

В заявлении также говорится, что только КНДР может поддерживать мир на полуострове и во всем мире, уравновешивая силы США.

«Если Корейский полуостров и весь мир будут задушены ядерной войной, ответственность должна лежать целиком на Соединенных Штатах».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал первых жертв в случае войны на полуострове.