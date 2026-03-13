Россияне стали запоем смотреть хорроры

Россияне в конце зимы — начале весны стали запоем смотреть хоррор-фильмы. Этими данными в преддверии пятницы, 13 марта поделился с «Газетой.Ru» онлайн-кинотеатр «КИОН».

Платформа выяснила, что интерес к жанру заметно вырос за последний месяц: количество просмотров таких фильмов на платформе увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно аналитике, в период с 11 февраля по 11 марта интерес к мистическим историям вырос на 23% по сравнению с предыдущим периодом (январь-февраль).

Эксперты «КИОН» связали такой всплеск с выходом больших кинофраншиз и видеоигр в тематике ужасов, а также пополнением библиотеки платформы новинками. Самыми популярными представителями «страшных» жанров на платформе за последний месяц стали российский фантастический триллер «Голосовой помощник», мелодрама Люка Бессона «Дракула», французский хоррор «Спуск в бездну», экшн-триллеры «Из глубины» и «Охота на волков», а также канадский детективный триллер Осгуда Перкинса «Собиратель душ».

Хорроры и триллеры оказались популярны у всех категорий зрителей, хотя небольшое преимущество остается за мужчинами: 53% зрителей жанра — мужчины, 47% — женщины. При этом интерес к этим жанрам сосредоточен прежде всего среди зрителей средних лет. Самыми вовлеченно смотрящими хороры стали две возрастные группы — 25–34 года и 35–44 года.

Накануне вышла новая часть хоррор-франшизы «Крик 7».

Ранее были названы фильмы, которые россияне выбирают для просмотра 8 Марта.