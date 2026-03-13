Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия российских граждан президенту страны Владимиру Путину составляет 77,3%. Такие данные предоставлены аналитическим центром ВЦИОМ на основе ответов 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Согласно опросу, проведенному со 2 по 8 марта, одобряют деятельность президента 72,9% опрошенных.

Работу правительства России положительно оценивают 47,1% граждан страны. Если говорить об оценке работы главы кабмина Михаила Мишустина, то 48,9% респондентов одобряют его деятельность. Доверяют премьер-министру 58,5% опрошенных россиян.

Среди лидеров партий, фигурирующих в исследовании, больше всего доверия респонденты высказали в отношении председателя КПРФ Геннадия Зюганова — 32,1%. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов оказался на второй строчке — 30,6%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,9% опрошенных, а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 10,9%.

На вопрос, за какую партию отдали бы голос, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие дни, 32,1% поддержали бы «Единую Россию», за КПРФ проголосовали бы - 9,3%, за ЛДПР — 10,1%, 5,4% респондентов отдали бы свой голос за «Справедливую Россию», а еще 9,5% — за «Новых людей».

До этого го пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, комментируя продажу различных товаров с изображением главы государства, что Владимир Путин пользуется доверием граждан всех возрастов — от молодежи до старшего поколения.

Ранее 69% россиян заявили, что в трудностях рассчитывают на помощь государства.