Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 77% россиян
Михаил Метцель/РИА Новости

Уровень доверия российских граждан президенту страны Владимиру Путину составляет 77,3%. Такие данные предоставлены аналитическим центром ВЦИОМ на основе ответов 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Согласно опросу, проведенному со 2 по 8 марта, одобряют деятельность президента 72,9% опрошенных.

Работу правительства России положительно оценивают 47,1% граждан страны. Если говорить об оценке работы главы кабмина Михаила Мишустина, то 48,9% респондентов одобряют его деятельность. Доверяют премьер-министру 58,5% опрошенных россиян.

Среди лидеров партий, фигурирующих в исследовании, больше всего доверия респонденты высказали в отношении председателя КПРФ Геннадия Зюганова — 32,1%. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов оказался на второй строчке — 30,6%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,9% опрошенных, а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 10,9%.

На вопрос, за какую партию отдали бы голос, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие дни, 32,1% поддержали бы «Единую Россию», за КПРФ проголосовали бы - 9,3%, за ЛДПР — 10,1%, 5,4% респондентов отдали бы свой голос за «Справедливую Россию», а еще 9,5% — за «Новых людей».

До этого го пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, комментируя продажу различных товаров с изображением главы государства, что Владимир Путин пользуется доверием граждан всех возрастов — от молодежи до старшего поколения.

Ранее 69% россиян заявили, что в трудностях рассчитывают на помощь государства.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!