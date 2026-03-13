В МФЦ ответили на сообщения о проблемах с загранпаспортами россиян

В офисах многофункциональных центров продолжают оформлять россиянам загранпаспорта, слухи о невозможности получить услугу не соответствуют действительности. Об этом 360.ru сообщили в пресс-центре столичных «Госуслуг».

«Проблем никаких нет с выдачей паспортов. Никаких очередей или увеличенных дней ожидания. На нашей стороне все работает как обычно», — подчеркнули в учреждении, добавив, что могли возникнуть лишь какие-то единичные случаи с трудностями при оформлении документов.

Так специалисты прокомментировали сообщения о том, что якобы МФЦ больше не оформляют загранпаспорта нового образца с биометрией. Утверждалось, что теперь для их получения нужно обращаться в МВД и месяцами стоять в очереди.

