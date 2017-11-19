Прокуратура нашла червей и тараканов в еде украинских курсантов

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в ходе проверки в Харьковском Национальном университете Воздушных сил им. Кожедуба в пище учащихся были обнаружены черви и тараканы.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Понимаю, что после следующих фото будет дикий шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики», — написал он.

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Матиос прикрепил к посту фотографии, на которых в пище можно увидеть таракана, а также белого червя. Он добавил, что от курсантов поступило уже около 20 рапортов на подобное содержимое еды.

Отмечается, что проверки в университете проходили в рамках дела о хищении.