Рогозин одним словом ответил на заявление Пентагона о потере военного преимущества

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал слова главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, заявившего, что Вашингтон теряет свое военное преимущество над конкурентами.

«Стараемся», — написал он в своем твиттере.

Как передает РИА «Новости», Пентагон распространил заявление Данфорда о том, что Россия, Китай и другие страны изучили американские методы ведения военных действий и разработали свои возможности и стратегии таким образом, чтобы свести к минимуму преимущество США.