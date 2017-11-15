Пушков: США берегут ИГ для нового применения

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса о якобы разрешении ООН войти американским войскам на территорию Сирии для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».

«Мэттис: США имеют право быть в Сирии для борьбы с ИГ. 1-е: им такое право ни Сирия, ни ООН не дали. 2-е: они берегут ИГ для нового применения», — написал Пушков в своем твиттере.

Реклама

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил с утверждением, что ООН разрешила военнослужащим США войти на территорию Сирии. При этом он не уточнил, о какой резолюции всемирной организации идет речь.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.