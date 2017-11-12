Боевики ИГ вернули контроль над городом Абу-Кемаль в Сирии

Боевики группировки «Исламское государство» вернули под свой контроль город Абу-Кемаль в Сирии, передает агентство Fars со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

По данным агентства, вокруг города идут ожесточенные бои. Сирийские войска пытаются вернуть контроль над Абу-Кемалем.

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Накануне командование армии Ирака сообщило о начале наступления на последний оплот боевиков террористической группировки «Исламское государство» в стране.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.