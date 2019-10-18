Решение по Сирии: чего хочет Эрдоган от встречи с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, передает ТАСС.

Реклама

«Во вторник [22 октября] мы встретимся с Путиным в Сочи. Наша цель — найти приемлемое решение. Мы хотим, чтобы районы присутствия [сирийского] режима были полностью очищены от боевиков Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» [обе организации считаются в Турции террористическими]. И у нас нет возражений относительно того, что эти районы будут контролироваться режимом», — обратил внимание президент Турции на пресс-конференции в Стамбуле.

Он также добавил, что у турецких властей не будет поводов для беспокойства, если Манбидж будет под контролем сирийского правительства.

На встрече, которая состоится в ближайший вторник, по словам Эрдогана, не будут присутствовать представители сирийского правительства.

Вместе с тем турецкий глава отметил в разговоре с представителями СМИ, что Турция не будет постоянно проводить борьбу с террористами в соседнем государстве.

«Турция, безусловно, не будет вести до бесконечности борьбу с терроризмом в Сирии. Это обязанность сирийского режима», — приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

Накануне у него состоялась встреча с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе переговоров политики договорились об установлении перемирия на 120 часов, то есть на пять дней. Это позволило бы отвести силы самообороны сирийских курдов от границы с Турцией.

По словам Пенса, стороны, в частности, договорились о том, что курды выведут свои силы из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии. Вместе с тем США пообещали способствовать этому процессу. Однако американские войска не вернутся в этот регион.

«То, к чему мы стремились, осуществилось вчера [четверг, 17 октября]. Результатом переговоров с Пенсом стало вчерашнее совместное заявление из 13 пунктов. Террористическая организация уйдет из зоны безопасности шириной 32 км и длиной 444 км с запада на восток, как мы договорились», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, выразив надежду на то, что ему удастся добиться всех поставленных целей в рамках этой спецоперации.

Однако, по данным агентства Reuters, которое ссылается на заявление представителя «Сирийских демократических сил» (СДС), турецкие бойцы обстреляли населенные пункты в Сирийском Курдистане после прошедшей встречи политиков. Курды расценили это как срыв достигнутых договоренностей.

«Несмотря на соглашение о прекращении огня, турецкая авиация и артиллерия продолжают налеты на позиции наших бойцов и наносят удары по мирным населенным пунктам», — обратил внимание представитель СДС Мустафа Бали.

Как сообщает РИА «Новости», обстреливаются в основном цели рядом с больницей, из-за чего медики не могут попасть в сирийский город Рас-эль-Айн.

7 августа власти Турции и США договорились, что создадут в Сирии центр совместных операций. Он необходим был для того, чтобы создать на севере страны буферную зону, куда можно было бы поместить сирийских беженцев, которые сейчас живут в Турции. Кроме того, эта зона безопасности должна стать некоей защитой для турецких границ от террористов.

Однако достичь желаемых договоренностей с американской стороной у Турции не получилось. 1 октября Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкая армия самостоятельно справится с поставленной задачей. Спустя восемь дней президент Турции сообщил, что начинает проведение операции на севере Сирии под названием «Источник мира». По его словам, эта операция не закончится, пока курдские бойцы не сложат оружие. Вместе с тем он отметил, что если курды сами уйдут с этих территорий, то это будет самый быстрый вариант окончания атак на курские формирования. В противном случае Турция продолжит стремление к своей цели.

Стоит отметить, что большинство европейских стран и США выступили против проводимой Эрдоганом операции. Однако глава Турции на все возмущения представителей Европейского союза Союза ответил угрозой, что может открыть границы для прохода сирийских беженцев в Европу.