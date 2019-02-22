«Глупость с инициативой»: США запустили сайт об «агрессии» РФ

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер объявил о запуске сайта «Противодействие агрессии России на Украине». Об этом он написал в своем твиттере.

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«Наш новый сайт «Противодействие российской агрессии на Украине» — инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине», — пишет Волкер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Госдепартамента «глупостью с инициативой». Она также отметила, что сайт запустили после визита президента Украины в США.

«Мы тоже запустим и таблицы, и материалы», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Карту истории» создало Бюро по конфликтно-стабилизационным операциям Госдепартамента США.

На сайте описана хронология ухудшения российско-украинских отношений, куда включены и военные действия киевских властей против ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Между тем, отправной точкой обострения диалога Киева с Москвой названы события на площади Независимости осенью 2013 года, которые на сайте обозначены как старт «революции достоинства».

Майдан, Крым и Донбасс

«После украинской революции достоинства 2013-2014 года Россия незаконно оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины. Пять лет спустя Россия продолжает вооружать, обучать, вести и сражаться вместе с антиправительственными силами на востоке Украины», — такими словами начинается хронология сайта Госдепертамента.

Крым перешел под юрисдикцию России по результатам референдума, однако Киев и страны Запада не признают итогов плебисцита и продолжают считать Крым украинской, но «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии международному праву, а вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

Кроме того, именно Киев весной 2014 года объявил так называемую антитеррористическую операцию против не признавших итоги переворота в Киеве ДНР и ЛНР, однако Украина с самого начала называет военные действия на востоке страны «российской агрессией». Россия заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, да и Киев неоднократно — в том числе и публично — признавал, что доказать присутствие российских войск на территории страны ему не удается.

Всего же на новом американском сайте шесть разделов: «конфликт», «гибридные угрозы», «ОБСЕ», «повседневная жизнь», «инфраструктура», «санкции». Текст сопровождается фотографиями, большинство из которых были сделаны участниками ОБСЕ, видеозаписями, инфографикой и картами.

На сайте указывается, что в результате вооруженных столкновений погибли 13 тыс. человек.

«Усилия США и ЕС по сдерживанию дальнейшей агрессии включают применение ограничительных мер. Санкции ЕС должны периодически обновляться и согласовываться в течение всего года», — сообщается на сайте.

Отправной точкой конфликта стало 27 февраля 2014 года. Как указывается на сайте, в этот день российские военные — «зеленые человечки» — берут в осаду здание правительства Симферополя и «поднимают над ним русский флаг». 16 марта «жители Крыма вынуждены голосовать под пристальным вниманием хорошо вооруженных российских войск». При этом на сайте указывается, что международное сообщество считает состоявшийся референдум «фиктивным». Кроме того, в этом разделе приводится цитата госсекретаря США Майка Помпео, в которой сообщается, что Вашингтон никогда не признает попытки аннексии Крыма.

Вместе с тем Россия не отрицает, что российские военные присутствовали в Крыму в период после свержения законно избранного президента Украины Виктора Януковича, однако их целью было обеспечение безопасности жителей полуострова. Кроме того, не стоит забывать, что российский Черноморский флот базировался в Севастополе.

Далее на сайте приводится хронология военного конфликта в Донбассе, начиная с апреля 2014 года.

«Россия ведет и провоцирует протесты на востоке Украины и начинает захват правительственных зданий. Украина создает «Антитеррористическую операцию» в ответ на агрессию России», — указывается на сайте Госдепартамента США.

В разделе описания конфликта в Донбассе, несколько раз подчеркивается, что Россия якобы игнорирует соблюдение минских соглашений. «16 799 кв. км: площадь контролируемой Россией территории в Донецке и Луганске больше, чем площадь Черногории или штата Коннектикут», — сообщается на сайте.

Однако именно Киев отказывается выполнять условия минских соглашений, где одно из главных требований — прямые переговоры с ополченцами.

Мост, выборы, газ

Следующий раздел посвящен строительству Крымского моста. Госдепартамент США отмечает, что после открытия моста морские перевозки на Украине сократились примерно в два раза, что привело к значительной потере доходов для украинских портов.

«Используя инспекции в качестве предлога, Россия задерживает коммерческие суда, проходящие через Керченский пролив по пути в украинские порты, иногда на несколько дней, устанавливая квазиблокировку на судах под украинским и международным флагом», — пишет Госдепартамент США.

Конечно, на сайте отмечается и ноябрьский инцидент в Керченском проливе. Описание занимает всего два предложения, в которых говорится, что российские корабли атаковали украинские суда.

Вопрос, почему судна ВМСУ нарушили установленный порядок прохождения через Керченский пролив, остается за пределами содержания американского сайта.

В следующем разделе Госдепартамент США перечисляет угрозы, якобы исходящие от России в адрес Украины. Всего на сайте определено семь направлений: Керченский пролив, выборы 2019 года, дезинформация, кибератаки, энергетика, скрытые атаки, вооруженный конфликт.

Американское ведомство отмечает, что конфликты в Керченском проливе и строительство Крымского моста серьезно ударили по экономике Украины. Москва, по мнению Вашингтона, пытается вмешаться в выборы президента и нарушить демократический процесс в стране.

Опять же, объяснений, каким именно образом Россия «вмешивается» в украинские выборы, нет. Лишь весьма абстрактное: «политическое вмешательство посредством манипулирования СМИ и дезинформации».

Кроме того, на Россию возлагается вина за крупнейшую в истории хакерскую атаку: «NotPetya, самая разрушительная и дорогостоящая кибератака в истории, была предпринята российскими военными в рамках постоянных усилий Кремля по дестабилизации Украины. NotPetya быстро распространился по всему миру, нанеся миллиарды долларов ущерба в Европе, Азии и Америке, включая закрытие порта Роттердам».

Упоминается на сайте и строительство «Северного потока — 2» в рамках намерения России «подорвать энергетическую безопасность Украины и Европы».

Впрочем, у европейских партнеров подход к «Северному потоку — 2» отличается. В Германии солидарны с Москвой и оценивают газопровод как исключительно коммерческий проект.

ОБСЕ, мины и санкции

В третьем разделе сайта рассказывается о работе миссии ОБСЕ. «Несмотря на регулярное вмешательство сил, возглавляемых Россией, миссия продолжает предоставлять информацию о конфликте, договариваться о перемирии и обеспечивать гуманитарную помощь в зону конфликта», — указывает Госдепартамент.

В разделе, посвященном жизни в зоне конфликта, рассказывается о жертвах вооруженных столкновений в Донбассе. Сообщается, что в зоне военных действий проживает 150 тыс. человек.

«Военные позиции создаются в общественных зданиях, таких как больницы, тем самым ограничивая медицинскую помощь и создавая риск того, что эти объекты будут повреждены в результате боевых действий», — отмечает американское ведомство.

Как сообщает Госдепартамент, на сегодняшний день Донбасс является одним из самых заминированных регионов мира. Жертвами мин стало больше людей, чем в Сирии, Йемене или во всей Африке.

Чтобы рассказать об уроне, нанесенном инфраструктуре, на сайте представлены фотографии со спутника двух населенных пунктов в зоне боевых действий — это село Жованка и город Авдеевка, находящиеся на востоке Украины. На сайте указывается, что снимки этих населенных пунктов сделаны в 2015 и 2018 годах.

«На фотографии до 2015 года изображена нетронутая деревня с множеством улиц, домов и деревьев. На последнем изображении 2018 года показан почти полный урон», — отмечается на сайте в описании к снимкам села Жованка.

При этом Авдеевка часто становилась эпицентром боевых действий, а ВСУ постоянно подвергали населенный пункт обстрелу.

«Пара изображений ниже демонстрирует ущерб Авдеевке, где произошли одни из самых тяжелых боев в гражданских районах. Расположенный рядом с критической Донецкой станцией фильтрации воды, в этом районе ежедневно происходят нарушения режима прекращения огня, несмотря на конкретные гарантии безопасности с обеих сторон», — отмечает Госдепартамент.

В последнем разделе сайта рассказывается об антироссийских санкциях. Отмечается, что Вашингтон выделил Украине более $1,2 млрд на обучение и оборудование, включая доставку «оборонительного смертоносного оружия».

«С февраля 2014 года Соединенные Штаты, Европейский союз и страны-единомышленники ввели санкции против России в ответ на ее агрессию против Украины. Комплексная стратегия санкций, усиление поддержки ВСУ и устойчивое дипломатическое взаимодействие в координации с нашими союзниками и партнерами остаются наиболее эффективным способом изменить расчеты Путина», — сообщает Госдепартамент.

Завершается доклад американского ведомства заявлением, что американские санкции не будут сняты до тех пор, пока Россия полностью не выполнит условия минских соглашений, а также не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине. При этом к Киеву никаких рекомендаций и требований не предъявляется.