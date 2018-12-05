Ракеты в Европе, бой на море: к чему приведет разрыв ДРМСД

США предъявили России ультиматум по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД): если Москва в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения договора, Вашингтон начнет процедуру выхода. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у России есть «последний шанс» вернуться к выполнению ДРСМД. «Мы призываем ее воспользоваться им. Но альянс также должен готовиться к варианту, что мир будет жить без договора», — добавил Столтенберг.

Президент России Владимир Путин уже ответил на ультиматум США, заявив, что американская стороны не предоставила никаких доказательств якобы нарушений Россией договора о РСМД.

«Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская стороны заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать. <…> Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется», — цитирует РИА «Новости» слова главы государства.

«Ультиматум выставлен таким образом, что его невозможно хотя бы каким-то образом удовлетворить»,

— пояснил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин.

Собеседник издания напомнил, что Россия представила американской стороне все необходимые данные по спорной ракете 9М729. По мнению Москвы, это изделие никоим образом не нарушает положений ДРСМД. Что-либо нового по этому вопросу Россия не в состоянии представить. Американская сторона утверждает, что в ходе других стрельб 9М729 якобы продемонстрировала совершенно иные тактико-технические характеристики. Возникшие разногласия можно было бы решить в рамках инспекций непосредственно на местах, которые ныне не проводятся.

«В данной ситуации я не вижу никаких возможностей, чтобы договор был бы спасен. Пройдет 60 дней, и американцы сделают официальное заявление о выходе из ДРСМД», — подчеркнул генерал-полковник Есин.

Почему США стремятся выйти из РСМД?

«Политическое решение о выходе США уже принято, все остальное, в том числе и ультиматум, озвученный госсекретарем США Майком Помпео — просто пропагандистское прикрытие этого шага. Иными словами, все решения в Вашингтоне уже приняты, и остается только перевалить ответственность за слом ДРСМД на Москву», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» высокопоставленный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника издания, американцы в последнее время либо выходят из ранее достигнутых договоренностей советской эпохи в сфере контроля над вооружениями, либо дезавуируют их.

США эти ограничения в настоящее время принципиально невыгодны, и по целому ряду причин это связано не только с Россией, но и с меняющейся для Вашингтона геополитической и военно-стратегической обстановкой на Востоке.

Как пояснил источник «Газеты.Ru», на протяжении последнего времени американцы отказывались от содержательного обсуждения вопросов, связанных с ДРСМД. Вместе и тем и наша позиция представляется высокопоставленному представителю российского оборонно-промышленного комплекса не совсем прозрачной. По его мнению, российская сторона каким-то образом пыталась сподвигнуть американцев к обсуждению назревших проблем в сфере ДРСМД. И не потому, что этого очень хотелось Москве, а просто это было связано с новыми реалиями, поскольку когда подписывался этот договор, обстановка была совершенно иная.

К примеру, не было беспилотных летательных аппаратов с практически не ограниченной дальностью и временем полета. С точки зрения терминологии, эти вопросы вроде разные, однако с военной точки зрения они очень близки.

Источник «Газеты.Ru» не исключает, что Москва создавала некий потенциал, чтобы побудить американцев к переговорам. Но США не заинтересовались этим направлением взаимной работы. Но это не более чем гипотеза, полагает информатор издания, и еще раз подчеркивает — фактов, свидетельствующих об этом, просто нет.

Москве, безусловно, хотелось бы во всех сферах сформировать новые механизмы ограничения гонки вооружений, поскольку она России невыгодна в принципе. Проблема в том, что США приняли политическое решение выходить из всех этих ограничений и делают это практически по всем направлениям. Политика со стороны Вашингтона в направлении попытки лишить Россию статуса сверхдержавы в военном отношении последовательно проводится в жизнь, США в этом плане мыслят достаточно длинными категориями, и их действия рассчитаны на десятилетия вперед, подчеркивает источник «Газеты.Ru».

Москва в этом плане, по его мнению, находится между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, не хотелось бы терять ранее завоеванные позиции, с другой стороны, ресурсов и возможностей для новой гонки вооружения немного, считает собеседник издания.

Столкнутся ли Россия и США в Черном море?

Ряд российских экспертов связывают неминуемый выход США из ДРСМД с дальнейшей эскалацией конфликтогенности, в том числе прогнозируя при этом прямое вооруженное столкновение Москвы и Вашингтона. По их мнению, в результате слома ДРСМД начнется неконтролируемая гонка вооружений, а ракеты средней и меньшей дальности будут размещены в Европе.

К непреднамеренному военному столкновению России и США может привести обострение обстановки в регионе Черного моря. Там Москва и Вашингтон «уже действуют в одном и том же оперативном пространстве или могут действовать, если США и дальше будут поддерживать провокации Украины»,

считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Его слова приводит РИА «Новости».

Однако большинство военных специалистов к подобному сценарию относятся весьма скептически.

«Еще со времен Второй Мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его словам,

без господства в воздухе флот обречен на поражение, кто бы и какие силы не ввел бы в Черное море. А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.

Поэтому любые разговоры о каких-либо коалициях в водах Черного моря по большому счету лишены смысла, считает военачальник. Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО. К тому же она в самые короткие сроки может быть значительно усилена, подчеркивает генерал.

По мнению Запаренко, ситуация в настоящее время выглядит следующим образом — на Черном море будет господствовать либо наша авиация, либо вообще никакая. К этому надо добавить еще одно важное обстоятельство, напоминает генерал. Акватория Черного моря весьма ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе непосредственно с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому следует добавить береговой противокорабельный шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море. И появляться там вражеским судам сегодня практически самоубийственно, заключает генерал Запаренко.