Новая гонка: как Трамп запретит российские ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американской стороны оставаться в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия и Китай сядут за стол переговоров, передает телеканал Fox News.

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Вашингтон указывает на Москву, как на причину намерения своего выхода и ДРСМД. По данным издания, США пытались добиться от российской стороны «прозрачности» в вопросе производства вооружения, однако она проигнорировала данные призывы.

Источник добавил, что Соединенные Штаты подозревают Россию в производстве и испытании «запрещенных ракет». Трамп, в свою очередь, заявил, что США намерены разорвать Договор и начать разработку новых типов вооружений. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут этого делать, если Китай и Россия готовы заключить новое соглашение.

Днем ранее сообщалось, что Трамп склонен «покинуть тридцатилетний договор» в связи с тем, что Россия, с его точки зрения, несколько лет «его нарушала», передает ФАН.

«И потому что он сдерживает Соединенные Штаты от развертывания нового оружия для противодействия растущему арсеналу оружия средней дальности, которое развернул Китай», — говорилось в тексте The New York Times.

Еще в марте Трамп заявил, что его желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в значительной степени объясняется тем, что он

хотел бы обсудить «гонку вооружений, которая выходит из-под контроля».

Как указывал тогда президент США, подобная гонка вызывает к жизни в каждом государстве дорогостоящие программы модернизации ядерного оружия, что само по себе можно назвать, по словам Трампа, «очень, очень плохой политикой», передает НСН.

После июльского саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Хельсинки прошло три месяца. По итогам этой встречи президент США заявил, что «возможно, самая важная проблема, которую мы обсудили на той встрече, — сокращение ядерного оружия во всем мире».

Однако после Хельсинки в этом вопросе не было отмечено никакого очевидного прогресса. Продолжительный спор России и США о возможных нарушениях Договора РСМД 1987 года пока остается в повестке дня. Москва и Вашингтон так и не начали обсуждать новый договор по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Стоит отметить, что министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал ответить на действия России, если руководство страны не вернется к соблюдению ДРСМД.

Таким образом он подтвердил слова постоянного представителя США в НАТО Кей Бэйли Хатчсон, ранее заявившей, что США могут нанести удар по ракетам, которые производит Россия.

«Как ясно дала понять постпред Хатчисон, Россия должна вернуться к соблюдению договора по РСМД, или США должны будут отреагировать на это бесцеремонное игнорирование ограничений договора», — сказал глава Пентагона.

Он отметил, что

США могут рассмотреть для ответа варианты «в сфере дипломатии и обороны».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем существующих военных договоров и оборонном бюджете страны заявил, что в России будет обеспечена безопасность без втягивания в гонку вооружений.

«Мы не выходили из договоров, являющихся краеугольным камнем безопасности», — подчеркнул глава государства.

По его словам, США вышли из договора по ПРО в одностороннем порядке, и сейчас в Штатах проводится информационно-пропагандистская работа для «продавливания» выхода страны из договора по РСМД.

«По факту они уже вышли из договора. Они якобы поставили системы ПРО в Румынии, а по факту поставили пусковые системы Aegius. Их можно легко заменить на ракеты средней дальности. Процесс пошел, по факту», — добавил российский лидер.

Он заявил, что Россия не собирается выходить из договоров по вооружению и расходы на оборону не нанесут ущерба бюджету на социальные нужды.

«Мы знаем, мы видим эти процессы, понимаем, к чему конкретно действия (США) могут привести.

Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений»,

— подчеркнул президент.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что с российской стороны последует «зеркальный ответ», если США выйдут из ДРСМД.

«Со своей стороны мы полностью привержены Договору, всегда его неукоснительно выполняли и готовы так же действовать впредь. Однако если другая сторона перестанет ему следовать, будем вынуждены, как уже указывал президент России Владимир Путин, дать зеркальный ответ», — сказал дипломат.