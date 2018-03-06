Хмеймим: Ан-26 разбился, на борту находились 39 человек. LIVE

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По сообщениям СМИ, уже найден «черный ящик» рухнувшего Ан-26. Он, пишут «Известия», доставлен на базу в Хмеймиме.
Кандидаты в президенты России в ходе теледебатов также выразили соболезнования родным и близким погибших сегодня вблизи авиабазы «Хмеймим».
В Минобороны заявили, что семьям и близким погибших в авиакатастрофе в Сирии будет оказана вся необходимая помощь.
Министерство обороны уточнило данные по количеству людей, находившихся на борту разбившегося Ан-26. Всего в самолете были 33 пассажира и 6 членов экипажа, передает РИА «Новости». Уточненных сведений о погибших пока не поступило.
Собрали все, что известно о крушении Ан-26 в Сирии на данный момент.
Кроме того, Бондарев сообщил, что родственникам погибших в сегодняшней авиакатастрофе «будет оказана должная государственная поддержка».
«Трагедия с Ан-26 обязательно будет тщательно расследована, будут выявлены все причины произошедшего. Я уверен, что будут приняты все возможные меры для предотвращения повторения данного инцидента», — заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
По факту крушения самолета Ан-26 вблизи авиабазы «Хмеймим» в Сирии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
В то же время глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что разбившийся в Сирии самолет прошел необходимую проверку перед полетом.
«По опыту могу сказать, что Ан-26 — надежный военно-транспортный самолет. У него превосходные технические характеристики. И перед взлетом он обязательно проходит проверку», — сказал он.
Версию с неблагоприятными погодными условиями отвергает и источник РИА «Новости». «там сегодня нет циклонов, в первой половине дня были простые метеоусловия. Судя по ситуации, скорее всего, главной причиной является человеческий фактор, технический или что-то еще, а никак не погодные условия», — сообщили агентству в российском погодном ведомстве.
Самолет совершал внутренний перелет с аэродрома под Алеппо, рассказал «Интерфаксу» источник в авиационных кругах. По его словам, полет проходил в простых метеоусловиях.
«Полет выполнялся в простых метеоусловиях. На протяжении всего маршрута была малооблачная погода», — также рассказал другой собеседник агентства.
Собеседник «Газеты.Ru» также рассказал, что расследование данного авиационного происшествия будет вестись, как обычно, по трем направлениям: первое — это человеческий фактор, второе — отказ техники, а третье — какие-либо внешние факторы.
«В третий входят не только, например, погодные условия, но и вероятность того, что самолет могли сбить. У боевиков есть современные переносные зенитно-ракетные комплексы, а воздушное судно во время посадки маломаневренно. Взлет и посадка — самые сложные этапы полета, экипаж сконцентрирован на пилотировании, поэтому самолет в этот момент крайне уязвим. Но эта версия легко может быть исключена очевидцами, потому что визуально следы пуска ракеты были бы заметны», — подчеркнул он.
Военный летчик и эксперт в области безопасности полетов также говорит, что Ан-26 является вполне надежным самолетом. По его мнению, упавший самолет был выпущен приблизительно в 1980-х годах. Однако судить о техническом состоянии самолета по его возрасту нельзя, отметил собеседник «Газеты.Ru», пожелавший остаться анонимным.
«За все время эксплуатации Ан-26 катастроф по техническим причинам было очень мало», — отметил он.
Согласно данным погодных сервисов, сейчас в районе Хмеймима идут дожди и наблюдается дымка. Какие метеоусловия были на момент посадки, официальных данных пока что не поступало.
Президент России Владимир Путин уже проинформирован о катастрофе Ан-26 в Сирии. Глава государства уже получил доклад министра обороны страны Сергея Шойгу.
«Путин, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области, выслушал по телефону доклад министра Шойгу о крушении самолета Ан-26 близ авиабазы «Хмеймим», президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также добавил, что Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, «а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей».
«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщает, что самолеты Ан-26 используются российскими ВКС и Центром по примирению враждующих сторон в Сирии для внутренних перевозок. Источник также сообщил, что разбившийся Ан-26 входил в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка (аэродром «Левашово») 6-й Ленинградской Краснозанменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа.
Ан-26 разработан в ОКБ имени О.К. Антонова, расположенном на Украине. С 1969 по 1986 было собрано 1398 самолетов, из которых 420 были экспортированы.
Самолет Ан-26 был давно снят с производства, но эксплуатируется до сих пор, он очень простой, надежный и неприхотливый, рассказал «Газете.Ru» бывший заместитель главкома ВВС России, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.
«Ан-26 – это военно-транспортный среднемагистральный самолет. Он очень надежный. Он может взлетать и со взлетно-посадочной полосы, и с грунта, очень неприхотлив. У него короткая пробежка. Он летает уже около 40 лет. По всем летно-техническим показателям это очень удобный и надежный самолет. Что там произошло, специалисты разберутся и скажут. Видимо, произошла какая-то нестандартная ситуация. А так он эксплуатируется до сих пор, очень прост, очень надежен. Причина пока не установлена, поэтому трудно о чем-то говорить. Он настолько удобный и хороший, что я даже в шоке от того, что произошло», — заявил он.
В комитете по обороне Госдумы заявили, что не будут расследовать крушение Ан-26 в Сирии. По словам запреда комитета Юрия Швыткина, депутаты не должны подменять в данном вопросе Минобороны, цитирует политика РИА «Новости».
«Сейчас строить какие-то догадки было бы некорректно, нужно тщательно провести расследование, исходя из этого уже делать соответствующие выводы», — подчеркнул Швыткин.
В Совете по правам человека при президенте РФ выразили соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 в Сирии.
Главная военная прокуратура начала проверку по факту крушения российского транспортника неподалеку от авиабазы «Хмеймим», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ан-26 — легкий военно-транспортный многоцелевой самолет, предназначенный для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Также может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высотах до 6 тыс. метров.
Последняя крупная авиакатастрофа, связанная с перелетом людей в Сирию, произошла в декабре 2016 года. Тогда после вылета из Сочи рухнул Ту-154, который так же, как и Ан-26, перевозил пассажиров в Сирию. В той трагедии погибли 92 человека, находившихся на борту, среди них — журналисты, общественные деятели и участники ансамбля песни и пляски имени Александрова.
По информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность. «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», — сообщили в военном ведомстве. Там также добавили, что комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего.
Катастрофа произошла около 15:00 по московскому времени во вторник, 6 марта. Сообщается, что самолет столкнулся с землей, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 метров. На борту находились 32 человека: 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.
В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. Воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку на аэродром «Хмеймим».