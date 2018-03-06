Хмеймим: Ан-26 разбился, на борту находились 39 человек. LIVE

В то же время глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что разбившийся в Сирии самолет прошел необходимую проверку перед полетом.

«По опыту могу сказать, что Ан-26 — надежный военно-транспортный самолет. У него превосходные технические характеристики. И перед взлетом он обязательно проходит проверку», — сказал он.