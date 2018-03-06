Крушение в Сирии: «Ан-26 настолько надежный, что я в шоке»

В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным ведомства, на борту лайнера находились 32 человека — 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли, сообщили РИА «Новости» в Минобороны

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Самолет потерпел крушение около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Он столкнулся с землей, не долетев примерно 500 м до взлетно-посадочной полосы, рассказали в Минобороны.

Причина катастрофы пока не установлена.

По предварительным данным российского военного ведомства, самолет мог разбиться из-за технической неисправности.

При этом в Минобороны отметили, что, «по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было». Комиссия министерства изучит все возможные версии.

Главная военная прокуратура начала проверку. «По факту крушения самолета Ан-26 на российской военной базе в Сирии военной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — рассказал «Интерфаксу» представитель надзорного ведомства.

По словам собеседника агентства, в случае необходимости, ведомство предпримет «меры прокурорского реагирования».

Как рассказали в Кремле, президента России Владимира Путина уже проинформировали о катастрофе. «Путин, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области, выслушал по телефону доклад министра Шойгу о крушении самолета Ан-26 близ авиабазы «Хмеймим», президент получил всю самую последнюю на данный момент информацию», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, «а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», добавил представитель Кремля.

Военно-транспортный самолет Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Длина самолета составляет 24 метра, размах крыла — 29 м, масса с полной нагрузкой — 24 т. Максимальная скорость, которую способен набрать самолет, составляет 500 км/ч.

Самолет был давно снят с производства, но эксплуатируется до сих пор, он очень простой, надежный и неприхотливый, рассказал «Газете.Ru» бывший заместитель главкома ВВС России, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

«Ан-26 — это военно-транспортный среднемагистральный самолет. Он очень надежный. Он может взлетать и со взлетно-посадочной полосы, и с грунта, очень неприхотлив. У него короткая пробежка. Он летает уже около 40 лет. По всем летно-техническим показателям это очень удобный и надежный самолет. Что там произошло, специалисты разберутся и скажут. Видимо, произошла какая-то нестандартная ситуация.

А так он эксплуатируется до сих пор, очень прост, очень надежен. Причина пока не установлена, поэтому трудно о чем-то говорить. Он настолько удобный и хороший, что я даже в шоке от того, что произошло», — заявил он.

Ан-26 был разработан в ОКБ имени О.К. Антонова (сейчас — украинское государственное предприятие «Антонов»). С 1969 по 1986 было собрано 1398 самолетов, из которых 420 были экспортированы.

«Сейчас самолет не производится, но он обслуживается, дорабатывается, следят за его техническим состоянием. Ан-26 стоят на вооружении РФ и многих других стран мира, в том числе стран СНГ. Они успешно летают: в Африке, в Юго-Восточной Азии, везде», — отметил Бижев.

Другой военный летчик и эксперт в области безопасности полетов также говорит, что Ан-26 является вполне надежным самолетом. Он вмещает в себя 38 человек, его грузоподъемность 5,5 т, то есть упавший самолет был хорошо загружен, добавил он. По его мнению, упавший самолет был выпущен приблизительно в 1980-х годах. Однако судить о техническом состоянии самолета по его возрасту нельзя, отметил собеседник «Газеты.Ru», пожелавший остаться анонимным.

«Ан-26 выпускается с конца 60-х годов и является вполне надежным воздушным судном. Это надежная советская техника, которая используется по всему миру для перевозки грузов и личного состава. За все время эксплуатации Ан-26 катастроф по техническим причинам было очень мало», — отметил он.

Расследование данного авиационного происшествия будет вестись как обычно по трем направлениям: первое — это человеческий фактор, второе — отказ техники, а третье — какие-либо внешние факторы, рассказал собеседник «Газеты.Ru».

«В третий входят не только, например, погодные условия, но и вероятность того, что самолет могли сбить. У боевиков есть современные переносные зенитно-ракетные комплексы, а воздушное судно во время посадки маломаневренно. Взлет и посадка — самые сложные этапы полета, экипаж сконцентрирован на пилотировании, поэтому самолет в этот момент крайне уязвим. Но эта версия легко может быть исключена очевидцами, потому что визуально следы пуска ракеты были бы заметны», — рассказал он.