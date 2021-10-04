В работе Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

Масштабный сбой произошел в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Об этом сообщает Downdetector.

По данным сервиса, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

52% пользователей сообщили о проблемах со входом в Instagram.

Ранее 21 сентября сбой в работе Twitter и Instagram наблюдался в ряде стран мира. Жалобы на неполадки в работе сервисов стали поступать приблизительно после 20.22 мск. О сбоях сообщали в основном пользователи США, при этом проблемы с Twitter отмечались также в Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах.

В работе Twitter 61% пользователи обратили внимание в основном на сбои в работе сайта, около 28% — на проблемы, возникшие с приложением. На соединение с сервером пожаловались 11%.

Также сбой в работе был замечен в популярной социальной сети TikTok.