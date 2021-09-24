Китай признал незаконными все транзакции с криптовалютами

Народный банк Китая постановил, что все криптовалютные операции на территории страны являются незаконными. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на регулятора.

Отмечается, что под запрет подпадают в том числе Tether и биткоин. Tether — актив, обеспеченный долларом США в отношении 1 к 1, то есть по сути цифровой резерв американского доллара.

Центробанк КНР уточнил, что запрещены в том числе услуги офшорных криптовалютных бирж резидентам КНР. После выхода новых требований котировки криптовалют начали падение.

Новое жесткое заявление в отношении криптоактивов появилась на фоне растущей обеспокоенности мировых рынков долговым кризисом с участием застройщика China Evergrande Group. Власти КНР также могут таким образом реагировать на майнеров, которые не прекратили свою деятельность по добыче криптовалют, а скрывают ее за другими бизнес-моделями.

Ранее сообщалось, что криптомайнинговые компании начали уходить из Китая из-за ужесточения регулирования рынка, о котором Пекин объявил в начале июня. Один из заметных игроков рынка — Bit Digital — намерена суммарно вывезти 20 тысяч своих компьютеров.