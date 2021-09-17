В сеть слили операционную систему консоли от Steam

Павел Дюндик, создатель аналитического портала SteamDB, опубликовал на своей странице в Twitter скриншоты интерфейса Steam Deck, которые Valve недавно начала рассылать своим партнёрам-разработчикам. Вскоре после этого SteamOS 3 утекла в сеть, и многие пользователи стали пробовать поставить её на другие портативные устройства и ПК.

Дюндик отметил, что интерфейс всё ещё дорабатывается разработчиками. На изображениях видно, что у портативной версии магазина от Valve много общего с «полноценной» версией на ПК — имеется меню загрузок, которое не так давно появилось, информация по количеству часов в игре и т.д.

Консоль Steam Deck должна поступить в продажу в декабре 2021 года по цене от $399 (около 29 тыс. руб.) до $649 (около 47 тыс. руб.) в зависимости от выбранного объёма памяти.

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