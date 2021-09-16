Google и Apple отреагировали на приглашение Совфеда поучаствовать в заседании

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что американские компании Google и Apple отреагировали на приглашение обсудить недопустимость вмешательства в выборы РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась», — сказал он. При этом политик не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии.

Ранее сообщалось, что представителей Google и Apple пригласили в Совфед на заседание, посвященное вмешательству в российские выборы.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердили своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.