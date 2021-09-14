Стали известны детали версии властей России о связи «Умного голосования» с Пентагоном

Стало известно, на чем основана версия российских властей о связи системы «Умное голосование» с Пентагоном. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказал дипломатический источник.

По его словам, существует «колоссальный массив» вскрытых данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в выборы в России.

Как заявил источник, экс-директор ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Роман Рубанов, который в настоящее время работает директором по специальным проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. и живет в Сан-Франциско, является автором приложения «Умное голосование» для телефонов iPhone. При этом компанию Momentus возглавляет бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди. Исполнительным директором фирмы явялется бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джон Руд, указал источник.

«В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», — продолжил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что сервера и техническая поддержка у приложения «Умное голосование» «в основном идут из США». Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, у Москвы есть «неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами». Вмешательство США в дела и выборные процессы России было подтверждено документально, отметила она.