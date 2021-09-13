Российские пользователи жалуются на проблемы в App Store

Российские пользователи пожаловались на проблемы со скачиванием приложений из App Store, сообщает портал TJournal.

«В Москве клиенты «Билайн» и «МегаФон» жалуются на невозможность обновить приложения из App Store. Скачать их тоже оттуда нельзя на мобильных сетях. Проверил — реально так. Включаешь VPN: обновляется и скачивается. Выключаешь — все останавливается», — написал один из пользователей Twitter.

Как следует из других жалоб, приложения из магазина Apple также не обновляются и не скачиваются через сети таких отечественных операторов, как МТС, Yota и «Ростелеком». Магазин работает корректно только через VPN-сервисы.

При этом на официальном сайте Apple указано, что с их стороны никаких проблем с магазином приложений не наблюдается.

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