Пермяк «заминировал» отдел судебных приставов через «Госуслуги» и поплатился

Пермяк «заминировал» отдел судебных приставов онлайн и получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор 51-летнему жителю города за ложное сообщение о минировании через портал Госуслуг. Как следует из материалов дела, 25 ноября прошлого года мужчина, действуя из хулиганских побуждений, авторизовался в личном кабинете и отправил обращение в отдел судебных приставов Мотовилихинского района. В нем он сообщил о готовящемся взрыве и поджоге здания на Бульваре Гагарина, 74.

Утром 26 ноября приставы передали данные полиции. Здание немедленно оцепили, эвакуировали всех сотрудников. Взрывотехники и кинологи тщательно обследовали объект, но ничего подозрительного не обнаружили. Действия пермяка квалифицировали как заведомо ложное сообщение об акте терроризма, и суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

