Семин рассказал, нужно ли вернуть Акинфеева в сборную России

Тренер Семин заявил, что Акинфеева нужно вернуть в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву нужно возобновить карьеру в национальной команде. Его слова передает РИА Новости.

«Зачем Игорю уходить из сборной? Ему надо играть (в сборной), он великолепно играет, высочайший уровень. Может быть, еще даже вернется», — сказал Семин.

39-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и играет за команду с 2003 года. В составе армейцев вратарь выиграл шесть чемпионатов России, восемь Кубков и восемь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.

На счету Акинфеева также 111 матчей за сборную России. Он является обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, и четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018 года. Футболист завершил карьеру в сборной в октябре 2018 года.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертой строчке, набрав 36 очков. «Динамо» идет на седьмой позиции, имея в активе 27 баллов. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (43 очка).

Ранее Акинфеев впервые с 2022 года пропустил четыре мяча в матче.